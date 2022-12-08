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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 15:13

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Aralık ile biten haftada 2 milyar 388 milyon dolar arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Aralık ile biten haftada 2 milyar 388 milyon dolar artarak 124 milyar 989 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 535 milyon dolar artarak 79 milyar 766 milyon dolardan 81 milyar 301 milyon dolara çıktı.

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Altın rezervleri ise 2 Aralık haftasında 853 milyon dolar artarak 42 milyar 835 milyon dolardan 43 milyar 688 milyon dolara yükseldi.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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