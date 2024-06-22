Merkez Bankası’nın rezervlerinde iyileşme

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Swap hariç net rezerv dört yıl sonra ilk kez 31 Mayıs haftasında 1.5 milyar dolarla pozitife geçmiş; daha sonra 7 Haziran haftasında 6 milyar dolara yükselmişti. Verilere göre, swap hariç net rezerv yerel seçim öncesi 29 Mart’ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyedeydi. Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB’nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 0.5 milyar dolar azalışla 47 milyar dolara geriledi. Toplam rezervin ise tarihi zirvede 146 milyar doların hemen üzerinde yatay kaldığı hesaplandı. İlgili veri gelecek hafta salı günü saat 14.30’da açıklanacak. Öte yandan, Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatı mayıs ayında geriledi. Buna göre, İsviçre’nin altın ihracatı mayısta Türkiye, Çin ve Hindistan’a yapılan sevkiyatlardaki azalmanın etkisiyle azaldı.