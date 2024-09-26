Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 153 milyar 550 milyon dolardan 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi. Merkez'in rezervlerinde rekor en son 19 Temmuz'da 153.9 milyar dolarla kırılmıştı.

Böylece rezervlerdeki yükseliş 2 milyar 842 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon 30 bin dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 92 milyar 155 milyon dolardan 94 milyar 108 milyon 880 bin dolara yükseldi.



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BAKAN ŞİMŞEK: TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor." dedi.