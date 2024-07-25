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Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervleri rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 15:08

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 153,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artışla 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 19 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Temmuz'da 94 milyar 345 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 237 milyon dolar azalışla 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara çıktı.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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