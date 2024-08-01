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Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 14:38

Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 5,9 milyar dolar düşüş gösterdi.

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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 5 milyar 899 milyon dolar düşüş kaydetti.

TCMB verilerine göre, 26 Temmuz itibarıyla toplam rezervler milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 11 milyon dolara indi.

Aynı hafta brüt rezervler 94 milyar 695 milyon dolardan 94 milyar 907 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 47 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 403 dolar azalarak 47 milyar 592 milyon dolara indi.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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