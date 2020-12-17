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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 527 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 18 milyon dolar artışla 47 milyar 412 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Aralık'ta 46 milyar 394 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 509 milyon dolar artışla 40 milyar 256 milyon dolardan 40 milyar 765 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 527 milyon dolar artarak 86 milyar 650 milyon dolardan 88 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

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