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Merkez Bankası'nın rezerv rakamları açıklandı

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#Merkez Bankası#Döviz #Rezerv
Merkez Bankasının rezerv rakamları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 16:28

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Eylül ile biten haftada 3 milyar 300 milyon dolar azaldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Eylül ile biten haftada 3 milyar 300 milyon dolar azalarak, 122 milyar 203 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 236 milyon dolarlık azalışla 83 milyar 811 milyon dolardan 81 milyar 575 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 29 Eylül haftasında 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara indi.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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