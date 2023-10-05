Merkez Bankası'nın rezerv rakamları açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Eylül ile biten haftada 3 milyar 300 milyon dolar azalarak, 122 milyar 203 milyon dolar oldu.



Brüt döviz rezervleri 2 milyar 236 milyon dolarlık azalışla 83 milyar 811 milyon dolardan 81 milyar 575 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 29 Eylül haftasında 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara indi.