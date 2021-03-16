Merkez Bankası’nın kârı 34.5 milyar TL

Son iki yıldır olağanüstü genel kurul yapan Merkez Bankası’nda bu yıl ocak ayında olağanüstü genel kurul yapılmadı. 30 Mart tarihinde olağan yapılacak genel kurulun ardından 34.5 milyar liralık karın önemli bir kısmı Hazine’ye aktarılabilecek.



VERGİ SONRASI

Son yıllarda yüksek kâr elde eden Merkez Bankası’nın geçen yıl ne kadar kâr elde ettiği merakla bekleniyordu. 2011 yılında 8.5 milyar lira kâr elde eden Merkez Bankası, 2012 yılında 4.3 milyar lira, 2013 yılında 5 milyar lira, 2014 yılında 8.6 milyar lira, 2015 yılında 13.8 milyar lira, 2016’da 9.5 milyar, 2017’de 18.4 milyar lira kâr elde etti. 2018 yılındaki karı 56.3 milyar lira oldu. 2019 yılında vergi öncesi 55 milyar 784 milyon lira kar elde eden Merkez Bankası’nın vergi düşüldükten sonra karı 44 milyar 710 milyon lira oldu. Bu kar üzerinden Hazine’ye de 39 milyar 109 milyon lira aktarıldı. Geçen yıl 20 Ocak tarihinde olağanüstü genel kurul yapıldı ocak ayında Hazine’ye 35 milyar 198 milyon lira avans verildi. Kalan tutar da mayıs ayında yapılan olağan genel kurul sonrası Hazine’ye aktarıldı.

9 MİLYAR TL VERGİ

Merkez Bankası geçen yıl elde ettiği karı üzerinden 9 milyar lira vergi ödeyecek. Geçen yıl Merkez Bankası 11 milyar liralık kurumlar vergisi ödemişti. Ödediği bu vergi ile vergi rekortmeni olmuştu. Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 31 Aralık 2020 tarihli bilançosuna göre ihtiyat akçesi 5 milyar 910 milyon lira olarak yer aldı. Geçen yılki bilançoda ihtiyat akçesi 5 milyar 511 milyon liraydı.

GENEL KURUL 30 MART’TA

Merkez Bankası’nın 2020 yılına ilişkin 89. genel kurulu 30 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Pay sahipleri genel kurula Elektronik Genel Kurulu sistemi (e-GKS) de katılabilecek. Merkez Bankası, pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde toplantıya öncelikle e-GKS aracılığıyla katılmalarını önerdi. Duyuruda, pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziki olarak katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmadığı kaydedildi. Genel kurulda 2020 yılına ilişkin kar ve zarar hesabı ile kar dağıtımı görüşülecek.

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