Merkez Bankası'nın dolara ikinci müdahale miktarı belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Turkovac aşısında çok önemli gelişme İlk sevkiyat yapıldıTurkovac aşısında çok önemli gelişme! İlk sevkiyat yapıldı#Turkovac
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Kâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber SakaryadanKâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber Sakarya'dan#Sakarya
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Bitcoinde güçlenme belirtisi Kripto paralarda neler oluyorBitcoin'de güçlenme belirtisi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Altın fiyatlarında son durum Ons altında sıçramaAltın fiyatlarında son durum! Ons altında sıçrama#Altın
Sergen Yalçından Fenerbahçe açıklaması Canlı yayında o konuşmayı anlattı...Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında o konuşmayı anlattı...#Sergen Yalçın
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
Dünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdiDünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdi#Bangladeş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın dolara ikinci müdahale miktarı belli oldu

#Merkez Bankası#Müdahale #Dolar
Merkez Bankasının dolara ikinci müdahale miktarı belli oldu

TCMB, 3 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği doğrudan müdahalesi ile 504,0 milyon dolar sattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Gözden Kaçmasın

İşte kademeli elektrik faturasıİşte kademeli elektrik faturasıHaberi Görüntüle

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1 ve 3 Aralık tarihlerindeki iki müdahalede toplam satış 1 milyar 348 milyon dolar oldu.

TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere son ayda toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

Gözden Kaçmasın

Hazine ve Maliye Bakanlığından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açıklamasıHaberi Görüntüle

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Müdahale#Dolar

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA