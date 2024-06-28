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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

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#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık#Kaldıraçlı İşlemler
Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 08:09

Merkez Bankası, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılıkları kaldırdı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliğ'de yer alan kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre, TCMB kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğünü sonlandırdı.

Kaldıraç oranı, pasif toplamı tutarı, gayri nakdi kredi ve yükümlülükler tutarı, cayılabilir taahhütlerin 0,1 katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar, türev finansal araçlara ait taahhütlerin her birinin kendi kredi dönüşüm oranı ile çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar ve cayılamaz taahhütler tutarının toplamının ana sermayeye bölünmesiyle bulunuyordu. ​​​​​​​

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#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık#Kaldıraçlı İşlemler

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