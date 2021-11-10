Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesti Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...Hava bir anda buz kesti! Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...#Meteoroloji
Büyük acı bu sözlerle duyuruldu Tarihin matem sayfalarıBüyük acı bu sözlerle duyuruldu! Tarihin matem sayfaları#Mustafa Kemal Atatürk
Terim çok istiyordu, Belözoğlundan ters köşe rapor Süper Ligin yıldızının tercihi belli olduTerim çok istiyordu, Belözoğlu'ndan ters köşe rapor! Süper Lig'in yıldızının tercihi belli oldu#Galatasaray
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Osmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman olduOsmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman oldu!#Macron
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Altın fiyatlarında önemli gelişme ABD verisi bekleniyorAltın fiyatlarında önemli gelişme! ABD verisi bekleniyor#Çeyrek Altın
Tehlikeli talimat oyunları Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklarTehlikeli talimat oyunları! "Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklar"#MHK
300 milyar dolar borcu var Bugün son... Ödeme yapabilecek mi300 milyar dolar borcu var! Bugün son... Ödeme yapabilecek mi?#Evergrande
9 yıllık evlilik tek celsede bitti...9 yıllık evlilik tek celsede bitti... #Sadi Celil Cengiz
Ev alacaklar dikkat Kredi çekerken olan kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredi çekerken olan kural değişiyor#Müteahhit
Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdiBensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi#Bensu Soral
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
İşte ABD’nin F-35 oyunuİşte ABD’nin F-35 oyunu#Hulusi Akar
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık Adımı#Türk Lirası
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası (MB), zorunlu karşılık oranlarında artırıma gitti. Döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

Haberin Devamı

Zorunlu karşılık düzenlemesi ile Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 7.4 milyar lira, yabancı para cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3.8 milyar dolar artmasının beklendiği bildirildi. Merkez Bankası’nın bu adımının rezervleri artırması bekleniyor. Merkez Bankası’nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Değişiklik sonucu vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi. Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 24’ten yüzde 26’ya, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltildi.

MB’den yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği ifade edildi. Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz ve standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânlarının daha önce atılan adımlarla kademeli olarak azaltıldığı ve 1 Ekim 2021’de Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanının sonlandırıldığının belirtildiği açıklamada, “Bu defa, Türk Lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Ayrıca, yabancı para mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. Söz konusu değişiklikler, tesisi 12 Kasım 2021’de başlayacak olan 28 Ekim 2021 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık Adımı#Türk Lirası

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik