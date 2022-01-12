Merkez Bankası’ndan yeni adım: Şirketler de TL dönüşüm hesabı açabilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Tek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadıTek kelimeyle mucize... Kurtarma ekipleri gözlerine inanamadı!#ABD
Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor 3 gün sonra başlıyorMilyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! 3 gün sonra başlıyor#Memur
Altın fiyatlarında kritik gün Gözler saat 16:30daAltın fiyatlarında kritik gün! Gözler saat 16:30'da#Altın
Cumhurbaşkanı Erdoğandan fezleke talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke talimatı#Semra Güzel
Elini taşın altına koydu... Derin Mermerciden acil eylem planıElini taşın altına koydu... Derin Mermerci'den acil eylem planı!#Derin Mermerci
İpleri koparan açıklama Boşanma davası açıyor...İpleri koparan açıklama! Boşanma davası açıyor...#Burcu Kıratlı
Orta Asya’da CIA virüsü: FETÖOrta Asya’da CIA virüsü: FETÖ#FETÖ
11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti11 yıllık evlilik 10 dakikada bitti!#Deniz Gökçer
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası’ndan yeni adım: Şirketler de TL dönüşüm hesabı açabilecek

#Merkez Bankası#Şirket#TL
Merkez Bankası’ndan yeni adım: Şirketler de TL dönüşüm hesabı açabilecek

Merkez Bankası’ndan TL dönüşüm hesabı için yeni adım geldi. Buna göre, şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Haberin Devamı

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de dün altın hesapları için de benzer tebliğ yayımlandı. İki ayrı tebliğe göre, uygulama kapsamında, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, Euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı ve altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek.

Tebliğde yurtiçi yerleşik tüzel kişi, ‘Bankalar ve Merkez Bankası’nca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler’ olarak tanımlandı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada da, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir” denildi. Daha önce yürürlüğe gire

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Şirket#TL

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi