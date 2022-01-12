Merkez Bankası’ndan yeni adım: Şirketler de TL dönüşüm hesabı açabilecek

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Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de dün altın hesapları için de benzer tebliğ yayımlandı. İki ayrı tebliğe göre, uygulama kapsamında, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, Euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı ve altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilecek.

Tebliğde yurtiçi yerleşik tüzel kişi, ‘Bankalar ve Merkez Bankası’nca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler’ olarak tanımlandı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada da, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir” denildi. Daha önce yürürlüğe gire