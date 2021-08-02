Merkez Bankası’ndan turizm için üç senaryo

Bir turist geldiğinde 750 dolar harcama yaparsa ilk senaryoya göre 14.6 milyar dolar, ikinci senaryoya göre 17.4 milyar dolar ve son senaryoya göre de 19.9 milyar dolar turizm geliri gelebileceği tahmin edildi.

BÜYÜMEYİ NASIL ETKİLEDİ?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısında yılın son çeyreğinde enflasyonun belirgin bir şekilde düşeceğini düşündüklerini belirterek, cari açığın da yıl sonunda fazla vereceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. Bu çerçevede turizmdeki canlanmaya dikkat çeken Başkan Kavcıoğlu, 20 milyar doların üzerinde bir turizm geliri beklendiğini belirtmişti. Enflasyon raporunda gelen turist sayısına göre ne kadarlık bir turizm geliri elde edebileceğine yönelik senaryolara yer verildi. Enflasyon raporundaki çalışmada, turist sayısındaki yüzde 10’luk artışın büyümeyi birikimli olarak 0.9 puan, istihdamı ise yüzde 0.4 oranında artırdığı kaydedilerek, 2020 yılında turizm gelirlerindeki 22.5 milyar dolarlık düşüşün (yaklaşık yüzde 65), büyümeyi 5-6 puan civarında, istihdamı ise yüzde 2.5-3 civarında azalttığına işaret edildi.

ÜÇ SENARYO

Merkez Bankası’nın ilk senaryosunda 19.4 milyon turistin geleceği bu turistlerin kişi başına 750 dolar harcaması halinde 14.6 milyar dolar, 800 dolar harcaması halinde 15.5 ve 830 dolar harcaması halinde de 16.1 milyar dolar turizm geliri elde edebileceği tahmin edildi. İkinci senaryoda turist sayısının 23.3 milyon olması halinde 750 dolarlık harcamada 17.4, 800 dolarlık harcamada 18.6 milyar dolar ve 830 dolarlık harcamada da 19.3 milyar dolar turizm geliri elde edebileceği hesaplandı. Turist sayısının 26.5 milyon lira olması halinde ise gelir aynı harcama miktarına göre sırasıyla 19.9 milyar dolar, 21.2 milyar dolar ve 22 milyar dolar olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE BÜYÜMEYE OLUMLU KATKISI VAR

Merkez Bankası’nın raporuna göre farklı senaryolara dayalı olarak turizmdeki toparlanma cari işlemler dengesi, büyüme ve istihdam üzerinde de olumlu etki yaratıyor. Buna göre turizmdeki toparlanmanın 2021 yılında cari işlemler dengesine 2.5-10 milyar dolar; büyümeye 0.6-2.7 puan, istihdama ise yüzde 0.3-1.2 oranında katkı yapabileceği belirtildi.

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