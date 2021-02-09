Merkez Bankası’ndan TOBB ve TESK’e fiyat istikrarı ziyareti

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamalarda özetle “Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında yüzde 5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, TOBB ve TESK yönetimlerinin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu. 2023 yüzde 5” denildi.

TOBB’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “TCMB Başkanı Sayın Naci Ağbal ve ekibiyle birlikte, birlik merkezimizde ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Ekonomideki gelişmeleri ve piyasadaki durumu değerlendirdik. Kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik özel sektörümüzün desteğini ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık. Bu konularda sektörümüzün görüşlerini ve önerilerini ilettik” denildi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken da, “Kalıcı fiyat istikrarının sağlanması yönünde atılan adımlara esnafımızın desteği ve bu kapsamda ortak istişare mekanizmalarının kurulmasının önemini paylaştık” dedi.