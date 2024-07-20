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Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyici adım

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#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık#TL
Merkez Bankasından TLyi destekleyici adım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 09:10

Merkez Bankası, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırı yüzde 1,5'e indirirken, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırları sabit tuttu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı.

Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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#Merkez Bankası#Zorunlu Karşılık#TL

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