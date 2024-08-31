Merkez Bankası’ndan TL’yi destekleyen ilave önlemler: Mevduatta ‘düşüşe izin yok’ mesajı

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Merkez Bankası (TCMB), perşembe akşamı TL mevduatı destekleyici yeni adımlar attı. Buna göre, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. TCMB böylece, bir süredir piyasada düşüş eğilimine giren TL mevduat faizlerini yeniden yükseltmek istedi ve mevduat faizinde ‘düşüşe izin yok’ mesajı verdi.

NE YAPILDI

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefinin 0.8 puana yükseltildiği belirtildi. Duyuruya göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60’ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60’ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84’üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.

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ADIMLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan TCMB, sıkı para politikası çerçevesinde TL mevduatı destekleyici adımlar atıyor. TL mevduatın payının yükselmesi için mevduat faizlerinin de yüksek olması isteniyor. Atılan bu son adımla amacın TL mevduata verilen faizin biraz daha yüksek tutulması olduğu belirtiliyor. Kaynaklar, likidite artıp mevduat faizini düşürdükçe bu adımların devam edeceğini belirterek, düşüşe izin verilmeyeceğini ifade ettiler.

3 AYLIK MEVDUAT FAİZİ NE DURUMDA

Merkez Bankası verilerine göre, 3 aylık mevduata verilen ortalama faiz yüzde 59.04 civarında.

TCMB, bankaların mevduata uyguladığı ortalama faizi düzenli olarak açıklıyor. Mayıs ayının ilk haftasında 3 aylık mevduata uygulanan ortalama faiz yüzde 68 civarındaydı. 3 Mayıs haftasında yüzde 68.03 olan ortalama faiz, 24 Mayıs haftasında yüzde 61.77’ye geriledi. 14 Haziran haftasında yüzde 60.28 olan ortalama mevduat faizi, hazirandan itibaren yüzde 59 bandına geriledi. 16 Ağustos haftasında yüzde 59.21 olan ortalama mevduat faizi, 23 Ağustos haftasında da yüzde 59.04 seviyesine geriledi.

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KKM’DEKİ DÜŞÜŞ 40.5 MİLYAR TL

23 Ağustos haftası itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme yavaşlayarak 40.4 milyar lira oldu.

Temmuz ayının ilk haftasında 2 trilyon liranın altına gerileyen KKM hesapları, ağustos başından itibaren hızlı bir gerileme trendine girmişti. 2 Ağustos haftasında KKM hesapları 67.7 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 764 milyar lira oldu. 9 Ağustos haftasında 49.3 milyar liralık bir gerileme yaşandı. KKM hesapları 9 Ağustos tarihli haftada 1 trilyon 714 milyar lira oldu. 16 Ağustos haftasındaki gerileme 55.2 milyar lira oldu. 16 Ağustos tarihli haftada 1 trilyon 659 milyar lira olan KKM hesapları, 23 Ağustos tarihli haftada 1 trilyon 619 milyar liraya geriledi. Böylece gerileme 40.5 milyar lira oldu.