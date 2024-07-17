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Merkez Bankası'ndan TL adımı! 22 Temmuz'dan itibaren başlayacak

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#Merkez Bankası#KKM#Kur Koruma
Merkez Bankasından TL adımı 22 Temmuzdan itibaren başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 17:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat'tan Türk Lirası mevduata dönen kişilere ek getiri adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacağını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

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#Merkez Bankası#KKM#Kur Koruma

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