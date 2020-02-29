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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

Merkez Bankası'ndan ticari müşteri ücretlerinde değişikliğe gitti

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Merkez Bankası'ndan ticari müşteri ücretlerinde değişikliğe gitti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı.

TCMB'nin, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin dayanağının tanımlandığı 3'üncü maddesinde, "Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.” şeklinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 1 Mart 2020'de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğin bazı maddelerinde yürürlük tarihi değiştirildi.

Söz konusu tebliğin 1 ila 4'üncü, 15'inci, 20'nci ve 22'nci maddeleri 1 Mart 2020'de, diğer hükümleri ise 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek.
Değişikliğin yapıldığı bu tebliğ ise 1 Mart 2020'de yürürlükte olacak.

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