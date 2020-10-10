Merkez Bankası’ndan swap hamlesi

Merkez Bankası attığı bu adımla toplam fonlama maliyetini yukarı çektiği için, düzenleme sıkılaştırma hamlesi olarak yorumlandı. Daha önce 1 haftalık repo faizi seviyesine eşit olan TL swap faizi, böylece gecelik borç verme faizine eşitlenmiş oldu. Son dönemde atılan adımlar nedeniyle ortalama fonlama oranı yüzde 11.56’ya kadar yükseldi. Merkez Bankası’nın dünkü adımından önce dolar kuru 7.95’lerdeydi. Swap adımının ardından dolar kuru 7.90’lara geriledi ancak daha sonra tekrar yükseldi. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, faizdeki artışın, Merkez Bankası ile Türk bankalarının taraf olduğu swap işlemlerle TL’ye verilen faizin yükseltilmesi anlamına geldiğini belirterek, “Merkez Bankası giderek piyasa faizini yüzde 11.75 ve üzerine çekmeye çalışıyor. Bu adımın ardından önümüzdeki hafta MB’den bankalararası işlemelerde işlem limiti kısıtlama ve gecelik fonlama tutarında miktar azaltımı adımlarını görebiliriz” diye konuştu. Tözge, mekanizmanın işleyişine ilişkin ise bankaların elindeki doları genellikle MB’ye verdiğini, karşılığında TL aldığını ve dönem sonunda da işleyen faizle hesabın kapatıldığını dile getirdi.