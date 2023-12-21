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Merkez Bankası'ndan önemli yabancı para hamlesi

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#Merkez Bankası#Yabancı Para#Menkul Kıymet Tesisi
Merkez Bankasından önemli yabancı para hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 14:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4’e indirdi

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Yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Bu çerçevede yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranı yüzde 4’e indirilecektir.

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Ayrıca, 29/12/2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama 6 ay süre ile uzatılacaktır.

Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024’e kadar devam edecektir.

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Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir."

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#Merkez Bankası#Yabancı Para#Menkul Kıymet Tesisi

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