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Ekonomi
AA
Haber GiriÅŸ: 24.08.2020 - 11:07 | Son GÃ¼ncelleme:

Merkez BankasÄ±'ndan önemli repo kararÄ±

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Merkez BankasÄ±'ndan önemli repo kararÄ±
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Merkez BankasÄ± ilerleyen dÃ¶nemde ihtiyaÃ§ duyulan gÃ¼nlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceÄŸini duyurdu.

Merkez BankasÄ±, likidite yÃ¶netimi kapsamÄ±nda atÄ±lan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmaÂ  adÄ±mlarÄ± Ã§erÃ§evesinde, 10 milyar TL tutarÄ±nda geleneksel yÃ¶ntemliÂrepo ihalesi dÃ¼zenliyor.

Merkez BankasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, repo ihalesinin vadesiÂ 23 EylÃ¼l 2020 olarak belirlendi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸu bilgiler verildi:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de ihtiyaÃ§ duyulan gÃ¼nlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere iliÅŸkin detaylar veri platformlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r.Â AyrÄ±ca, likidite yÃ¶netimi Ã§erÃ§evesinde geleneksel repoÂ  ihalelerinin payÄ±nÄ±n artmasÄ±yla birlikte gerekli gÃ¶rÃ¼len gÃ¼nlerdeÂ Borsa Ä°stanbul bÃ¼nyesindeki repo pazarlarÄ±nda TCMB tarafÄ±ndan yapÄ±lanÂ  fonlama tutarÄ± azaltÄ±labilecektir."

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