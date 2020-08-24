Merkez BankasÄ±, likidite yÃ¶netimi kapsamÄ±nda atÄ±lan sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmaÂ adÄ±mlarÄ± Ã§erÃ§evesinde, 10 milyar TL tutarÄ±nda geleneksel yÃ¶ntemliÂrepo ihalesi dÃ¼zenliyor.



Merkez BankasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, repo ihalesinin vadesiÂ 23 EylÃ¼l 2020 olarak belirlendi.



AÃ§Ä±klamada ÅŸu bilgiler verildi:



"Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de ihtiyaÃ§ duyulan gÃ¼nlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere iliÅŸkin detaylar veri platformlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r.Â AyrÄ±ca, likidite yÃ¶netimi Ã§erÃ§evesinde geleneksel repoÂ ihalelerinin payÄ±nÄ±n artmasÄ±yla birlikte gerekli gÃ¶rÃ¼len gÃ¼nlerdeÂ Borsa Ä°stanbul bÃ¼nyesindeki repo pazarlarÄ±nda TCMB tarafÄ±ndan yapÄ±lanÂ fonlama tutarÄ± azaltÄ±labilecektir."