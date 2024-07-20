Merkez Bankası'ndan önemli kredi hamlesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1,5'e indirirken, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarını sabit tuttu.

TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atmaya devam ediyor.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atmıştır. Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda;

Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine,

Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir.

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Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir."