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Merkez Bankası'ndan nakit avans kararı!

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#Merkez Bankası#Ekonomi#Kredi Kartı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 09:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak" açıklamasında bulundu.

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Merkez Bankası, bankalara yeni talimat gönderdi ve bireysel, kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sorun olmadığı açıklandı. Kredi kartlarına getirilen makroihtiyati tedbirlerin uygulamasının kaldırıldığı ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartının da aranmayacağı duyuruldu.

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Böylece kredi kartında nakit avans sınırı olmayacak. Kredi kartında 15 bin lira nakit avans sınırı getirilmişti, bu karar ortadan kaldırıldı. 15 bin liraya kadar kredi kartından nakit avans çekildiğinde bankalar menkul kıymet tesisine tabi tutulmayacaktı ancak 15 bin liranın üzerindeki nakit avans ve kredili mevduat hesabında bankalar menkul kıymet tesisine tabi tutulacaktı. Tüm uygulamalar ortadan kaldırıldı ve eski sistemde olduğu gibi nakit avans sınırı konmadı ve bankalara da menkul kıymet tesisi zorunluluğu kalktı.

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Bunun yanında kuyum harcamalarında da oluşan sınırlar kaldırıldı ve menkul kıymet tesisi zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

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#Merkez Bankası#Ekonomi#Kredi Kartı

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