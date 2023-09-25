Merkez Bankası'ndan KKM için yeni karar

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Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu.

Gözden Kaçmasın KKM gerilemeye devam ediyor Haberi görüntüle

ÜST SINIR DA KALDIRILMIŞTI

Kur korumalı hesaplarda politika faizinin 300 baz puan üstündeki azami faiz uygulaması mart ayında sona ermişti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış Konuşmasında konuşmada "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk Lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir." dedi.

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat kararını canlı yayında değerlendirdi...

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"Bir süredir KKM’ye ilişkin olarak bazı gelişmeler bekleniyordu. Zaman zaman bu konuyla ilgili bazı adımlar atıldığını görmüştük. KKM’ye ilişkin olarak 'Ne zaman sona erecek?' gibi konular da gündemdeydi. Buna ilişkin olarak net bir takvim ifade edilmiyor. Ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalarda kademeli bir sürece işaret edildiğini görüyorduk