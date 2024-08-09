Merkez Bankası’ndan kararlılık mesajı: Enflasyon tahmini değişmedi

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Merkez Bankası enflasyon tahminlerini değiştirmedi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 38’e gerileyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Karahan, 2025 ve 2026 tahminlerini de sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını söyledi. TCMB’nin gıda enflasyonu tahmini ise, 2024 sonu için yüzde 35.5’te, 2025 yıl sonu için yüzde15’te sabit kaldı.

“Sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olduğunu belirterek, “Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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KREDİ BÜYÜMESİNDE BELİRGİN YAVAŞLAMA

Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunun sunumu için düzenlenen toplantıda konuştu. Sıkı para politikası duruşu sonucunda kredi büyümesindeki yavaşlamanın belirginleştiğini söyleyen Karahan, “Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bu dengelenmenin etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor” dedi. Bir önceki rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsurun para politikasındaki kararlı duruş olduğunu vurgulayan Karahan, “İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz” diye konuştu.

SIKI POLİTİKAYA DEVAM

Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngördüklerini vurgulayan Karahan, “Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1.5’in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz” dedi.

FAİZ AÇIKLAMASI

Karahan, “Önümüzdeki sene de sıkı duruşun korunmasıyla talepteki dengelenme ve enflasyon gerçekleşmeleriyle daha olumlu bir seyir olacağını değerlendiriyoruz. Bu da dezenflasyon sürecine katkı verecektir. 2026 sonunda da tek haneli bir enflasyon hedefimiz var. Bununla birlikte de uzun süre sıkı duruşu korumamız gerekecek. Bu demek değildir ki faiz, bu süreçte asla inmeyecek. Faiz indirimi döngüsüne girildiği zaman da sıkı duruş korunabilir ama enflasyon orta vadeli hedefimize yaklaşana kadar sıkı duruşu korumamız gerekecek.”

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KİRA ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ SİNYALLERİ

MB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, kira artışlarında yüzde 25 sınırının kaldırılmasının enflasyona yansımasına ilişkin, “Takip ettiğimiz göstergeler şu anda düzenlemenin kalkması kaynaklı ek bir enflasyonist baskıya işaret etmiyor” dedi. Karahan, kira artışlarını üç öncü gösterge ile takip ettiklerini belirterek şöyle devam etti: “İlki, kiralık ilanların takip edildiği online platformlardan elde ettiğimiz veriler. Diğeri konut kredisi değerleme raporlarındaki emsal niteliğindeki konut birim fiyatları. Diğeri de perakende ödeme sistemimizden elde ettiğimiz kira ödemeleri verileri. Öncü göstergeler bize kira enflasyonunda düşüş sinyalleri olduğunu gösteriyor.”