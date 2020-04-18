Merkez Bankası’ndan ilave önlem

Merkez Bankası’ndandün yaplan açıklamada, 2020 yılı için MB analitik bilanço aktif toplamının azami yüzde 5’i olarak belirlenmiş olan Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü nominal büyüklüğünün MB analitik bilanço aktif toplamına oranının azami yüzde 10’a yükseltildiği belirtildi. Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan MB’ye DİBS satım imkânında değişikliğe gidildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu kapsamda; PY bankalara tanınan MB’ye doğrudan DİBS satım imkânına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına, söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami yüzde 10’luk toplam limit dâhilinde gerçekleştirilmesine, bu çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS’lerin ve alım miktarlarının MB tarafından belirlenmesine, alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir”