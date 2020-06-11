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Ekonomi
Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Merkez Bankası’ndan firmalara yakın takip

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Merkez Bankası’ndan firmalara yakın takip
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Merkez Bankası 15 milyon dolar ve üstünde yabancı para cinsinden kredisi olan firmaları haftalık olarak takip edecek.

Merkez Bankası firmalara gönderdiği bir yazı ile yabancı para cinsinden kredisi olan firmaların 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren her hafta salı günü bildirim yapmasını istedi. Gönderilen yazıda, ekonomideki genel eğilimlerin ve uygulanan ekonomik politikaların etkilerinin zamanlı izlenebilmesi açısından firmaların çeyrek dönemlik raporlamalarının yanı sıra haftalık raporlanmasına da ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bu kapsamda, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmaların, haftalık olarak mali tablo verilerini yabancı para ve TL olarak raporlamaları istendi. Söz konusu yönetmeliğin 5’nci maddesine göre de 15 milyon dolar üstü kredisi olan firmalar kapsama giriyor.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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