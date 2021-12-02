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Merkez Bankası’ndan dövize müdahale

#Merkez Bankası#Döviz#Hamle
Merkez Bankası’ndan dövize müdahale

Merkez Bankası 7 yıl aradan sonra piyasalara doğrudan müdahale etti. Merkez Bankası müdahalesi öncesi 13.8 civarında olan dolar kuru müdahalenin ardından 12.4 seviyelerine kadar geriledi. Ancak dolar kuru daha sonra tekrar 13 liranın üzerine yükseldi. Dolar kurunda bir önceki akşam yaşanan dalgalanma dün sabah saatlerinden itibaren devam etti.

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Merkez Bankası’ndan dün öğle saatlerinde doğrudan müdahale yapıldığına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi. Merkez Bankası yaklaşık 30 dakika sonra ikinci bir açıklama daha yaparak, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen doğrudan döviz müdahaleleri aynı gün kamuoyuna duyuruluyor. Tutarlar müdahalenin yapıldığı tarihten 15 işgünü sonra yayınlanıyor.

Merkez Bankası dalgalı kur rejimine geçildikten sonra ilk doğrudan satım müdahalesini 2002 yılının temmuz ayında 3 milyon dolarla yaptı.

EN SON 2014’TE

Aynı yıl aralık ayında 9 milyon dolarlık bir müdahale daha gerçekleşti. 2004 yılında 9 milyon dolarlık müdahalenin ardından 2006 yılında daha büyük müdahaleler 2006, 2011, 2012 ve 2014 yıllarında gerçekleşti. 2006 yılının haziran ayında üç kere toplam 2.1 milyar dolar, 2011’in ekim ayında 525 milyon dolar, aralık ayında 1.8 milyar dolar, 2012 ocak ayında ise 2-4 Ocak tarihleri arasında toplam 1 milyar dolarlık müdahalede bulundu.

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Son olarak ise 23 Ocak 2014 tarihinde 3 milyar 151 milyon dolarlık bir satış müdahalesi yaptı. Konuyu değerlendiren Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan,“Ne kadarlık bir doğrudan satış söz konusu; kur etkisine o açıdan bakmak lazım. Merkez Bankası’nın piyasaya girmiş olması ve döviz arzı sağlaması bakımından da, bunu söylem ve eylem etkisiyle desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Erkan, “Döviz müdahalesi muhtemelen satılabilir yükümlülüklerden yapılıyor. Şirketlerin döviz talebi veya bankacılık sisteminden ekstra oluşan talebi karşılamaya yönelik olarak günlük bazda kur hareketinde geri çekilmeler sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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#Merkez Bankası#Döviz#Hamle

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