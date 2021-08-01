MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek
GeriEkonomi Merkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 01.08.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek

Merkez Bankası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız. #GeleceğeNefes olalım" ifadesinde bulundu.

Merkez Bankası, Geleceğe Nefes seferberliğiyle 1 milyon ağaçla destek olacaklarını belirtti ve "Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız. #GeleceğeNefes olalım" dedi.

Merkez Bankası'nın açıklaması:

TCMB olarak ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Yaşanan bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız.

#GeleceğeNefes olalım.

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi