Merkez Bankası'ndan 1 milyon ağaçla Geleceğe Nefes seferberliğine destek

Merkez Bankası, Geleceğe Nefes seferberliğiyle 1 milyon ağaçla destek olacaklarını belirtti ve "Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız. #GeleceğeNefes olalım" dedi.

Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız. #GeleceğeNefes olalım. pic.twitter.com/r64a5gCQR2 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) August 1, 2021

Merkez Bankası'nın açıklaması:

TCMB olarak ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Yaşanan bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ormanlarımızı yeşillendirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon halinde toplam 1 milyon ağaç ile Geleceğe Nefes seferberliğine destek olacağız.

#GeleceğeNefes olalım.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın