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Merkez Bankası’nda 3 isim görevden alındı, 2 yeni atama oldu

#Merkez Bankası#Görevden Alma#Atama
Merkez Bankası’nda 3 isim görevden alındı, 2 yeni atama oldu

Merkez Bankası’nda iki başkan yardımcısı bir de Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi görevden alındı. Yerine bir başkan yardımcısı ile Para Politikası Kurulu üyesi atandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Merkez Bankası (MB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. MB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Atamaların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla dolar kuru 9.18’leri gördü. Sabah saatlerinde ise 9.12-9.13 seviyesinde dengelenirken, gün içinde 9.15’lerde seyretti.

Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanan Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. Çakmak, 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

2005-2019 yıllarında Ziraat Bankası AŞ’de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev alan Çakmak, 2019-2021 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

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PPK’ya üye olarak atanan Yusuf Tuna, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Tuna, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009 yıllarında ise BDDK Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

İLK TOPLANTI 21 EKİM’DE

EYLÜL ayında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanmış, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener ve Semih Tümen katılmıştı. Mustafa Duman, Uğur Namık Küçük, Emrah Şener ve Semih Tümen PPK’ya Merkez Bankası başkan yardımcısı olduğu için katılıyordu. Yeni PPK ise Şahap Kavcıoğlu, Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak, Elif Haykır Hobikoğlu ve Yusuf Tuna’dan oluştu. Yeni PPK ilk toplantısını 21 Ekim tarihinde yapacak.

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#Merkez Bankası#Görevden Alma#Atama

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