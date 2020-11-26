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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:25 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'dan swap adımı

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Merkez Bankası'dan swap adımı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB, swap ihaleleri  limitini yüzde 50'denn yüzde 60'a yükseltti.

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında limit artışına gitti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre, TCMB bankalara gönderdiği talimatla "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olacak" şekilde düzenledi.

İlgili limit en son 22 Mayıs'ta %40'tan %50'ye yükseltilmişti. 

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