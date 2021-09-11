Merkez Bankası uyardı: Fatura yatırırken, para gönderirken dikkat

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, izni ve yetkisi olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtilerek, tahsilatı yapılmış fonların ödemelerde kullanılmayıp mağduriyet yaratıldığına yönelik yoğun bildirimler ile karşılaşıldığı vurgulandı. Türkiye’de ödeme hizmetlerinin sunulabilmesinin ancak gerekli lisansların alınmış olması şartıyla mümkün olduğunun vurgulandığı açıklamada, bunların da bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları olduğu belirtildi.



Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşların TCMB internet sitesinde liste halinde ilan edildiğinin hatırlatıldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

BAŞSAVCILIKLARA BİLDİRİLİYOR

“Bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur. TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların dışında ödeme hizmeti alınmaması ve yasal olmayan ödeme hizmeti sunulması iddialarının TCMB’ye bildirilmesi olası mağduriyetleri önleyecektir. Gerekli lisanslar ile izin ve yetkileri olmaksızın ödeme ve elektronik para kuruluşu veya bunların yetkili temsilcisi gibi davranan işletme ve kişilerle karşılaşılması halinde, TCMB internet sitesinde yer alan iletişim sekmesini (TCMB-Sorularınız İçin) veya e-Devlet üzerinden TCMB’ye Sorun sekmesini kullanarak ihbarda bulunulması, TCMB tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulabilmesi bakımından önem arz etmektedir.”

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