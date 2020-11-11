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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Kasım 2020 Merkez Bankası toplantı tarihi
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı için tarih bilgileri, Para Piyasaları Kurulu'nda (PPK) değerlendirmeye tabi tutulacak. Yatırımcıların kararlarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz haftalarda sabit faiz ile sonuçlanmıştı. 10.25'te sabit tutma kararı alınan Merkez Bankası PPK faiz kararı, Kasım ayında alınacak kararlar ile yeniden revize olacak. Peki, Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantısı ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek? İşte, Kasım 2020 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hakkında detaylı bilgiler
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından 19 Kasım 2020 saat 14.00'da açıklanacak.
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