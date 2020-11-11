Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Kasım 2020 Merkez Bankası toplantı tarihi

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı için tarih bilgileri, Para Piyasaları Kurulu'nda (PPK) değerlendirmeye tabi tutulacak. Yatırımcıların kararlarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı, geçtiğimiz haftalarda sabit faiz ile sonuçlanmıştı. 10.25'te sabit tutma kararı alınan Merkez Bankası PPK faiz kararı, Kasım ayında alınacak kararlar ile yeniden revize olacak. Peki, Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantısı ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek? İşte, Kasım 2020 Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hakkında detaylı bilgiler



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından 19 Kasım 2020 saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası toplantısı için geri sayım sürüyor. Ayın ikinci haftası tamamlanırken yatırımcıların merakla araştırdığı Merkez Bankası politika faizi toplantısı, alınacak karara göre piyasalara yön verecek. Şu an 10.25 seviyesinde devam eden Merkez Bankası politika faizi, alınacak yeni kararla birlikte yeniden revize olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Kasım 2020 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) hakkında detaylı bilgiler





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