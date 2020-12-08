Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Aralık ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı için nefesler tutuldu. 2020’nin son Merkez Bankası toplantısı aralık ayında gerçekleşecek. Naci Ağbal yönetimindeki Para Politikası Kurulu toplantısının faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası yıl içerisinde yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının tarihini paylaşmıştı.
Merkez Bankası'nın faaliyet takviminde Aralık ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Yılın son PPK toplantısının Aralık ayının son perşembe gününe denk geliyor. PPK toplantısında yeni Faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. TCMB toplantısı 24 Aralık saat 10.00 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14.00’de kamuoyu ile paylaşılacak.
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