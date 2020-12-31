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Ekonomi
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Haber GiriÅŸ: 31.12.2020 - 09:49 | Son GÃ¼ncelleme:

Merkez BankasÄ± swap iÅŸlemlerini günlük yayÄ±mlayacak

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Merkez BankasÄ± swap iÅŸlemlerini günlük yayÄ±mlayacak
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TCMB, swap iÅŸlemleri ve BIST nezdindeki Vadeli Ä°ÅŸlem ve Opsiyon PiyasasÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilen TL uzlaÅŸmalÄ± vadeli dÃ¶viz iÅŸlemlerine iliÅŸkin akÄ±m ve stok verileri yayÄ±nlamaya baÅŸlÄ±yor.

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan yurt iÃ§i piyasalardaÂ  bankalarla gerÃ§ekleÅŸtirilen swap iÅŸlemlerine ve BIST nezdindeki VadeliÂ Ä°ÅŸlem ve Opsiyon PiyasasÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilen TL uzlaÅŸmalÄ± vadeliÂdÃ¶viz iÅŸlemlerine iliÅŸkin akÄ±m ve stok veriler, TCMB internetÂ  sitesinde yer alan Ä°statistikler/Piyasa Verileri baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren gÃ¼nlÃ¼k olarak yayÄ±nlanmaya baÅŸlanacak.

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