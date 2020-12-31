TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± tarafÄ±ndan yurt iÃ§i piyasalardaÂ bankalarla gerÃ§ekleÅŸtirilen swap iÅŸlemlerine ve BIST nezdindeki VadeliÂ Ä°ÅŸlem ve Opsiyon PiyasasÄ±â€™nda gerÃ§ekleÅŸtirilen TL uzlaÅŸmalÄ± vadeliÂdÃ¶viz iÅŸlemlerine iliÅŸkin akÄ±m ve stok veriler, TCMB internetÂ sitesinde yer alan Ä°statistikler/Piyasa Verileri baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren gÃ¼nlÃ¼k olarak yayÄ±nlanmaya baÅŸlanacak.