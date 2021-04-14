‘Merkez Bankası şartlar neyi gerektiriyorsa o adımları atacak’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun soğukkanlı duruşunun piyasaya güven verdiğini belirterek, “Kimse Merkez Bankası’nın ne yapacağına dair niyet okuyuculuğuna girmesin, piyasa ve ekonominin şartları ne gerektiriyorsa Merkez Bankası o adımları atacak ve olağan toplantılarda gereken kararlar alınacaktır” dedi. Bulut kamuoyunda bir kısmı akademisyenler olmak üzere kötü niyetli kişilerin doğruyu görebildikleri halde felaket senaryoları çizdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin tek kurtuluşunu faizle oynamak ve IMF gibi akıllarınca çıpalandırmaya bağlıyorlar. Bu kişiler yeni değil bazıları 20 yıldır aynı masalı anlatıyor. Yine bunlardan bazıları MB Başkan değişikliğinde (Acil toplantı ile faiz indirmekten) başladılar (mali kurala) hatta (bankalardaki mevduata dondurmaya) kadar akıl dışı senaryolar yazdılar” diye konuştu.

12 MİLYAR DOLAR

Görev değişikliğinin ilk günü yaptığı açıklamaları hatırlatan Bulut, “Görev değişikliğinin ilk günü söylemiştim; bunlar kesinlikle yalandır, olağandışı bir adım mümkün değildir diye, haftalar geçti dedikleri yalan çıktı. Ve o günden bugüne bunlara itibar etmeyen yerleşikler 12 milyar dolardan fazla döviz sattılar” dedi. Merkez Bankası’nın duruşu ve araç bağımsızlığı gibi kavramların sürekli üstüne kara çalınmaya çalışıldığını vurgulayan Bulut, “Bu kavramlar bugün tam olarak tesis edilmiş ve özellikle araç bağımsızlığı konusunda okunan niyetler de tutmamıştır” diye konuştu.

KAVRAMLAR ÇARPITILIYOR

Bulut, fiyat istikrarı, sıkı para politikası ve mali disiplin gibi kavramların piyasada bazı yorumcular tarafından büyümeye engel gibi sunulurken bazı görüşlerin de tam tersi yönde olduğunu belirterek, “Yatırımların artması mali disiplinden kopmak demek değildir. Mali disiplin illa da piyasayı sıkmak, boğmak anlamına gelmez tam tersi mali disiplin bozulmadan üretim, yatırım,istihdam arttırılabilir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reform paketinin detaylarını lütfen unutmayalım; dört ana motor planlanmış üretim, istihdam, yatırım ve sonuç olarak ihracat. Bundan sonra ki ekonomi politikalarının hukuk reformları ile de desteklenerek bu yönde gelişmesi gayet doğal” dedi.

HEDEF ÜRETEN TÜRKİYE

Ekonomide hedefin üreten Türkiye olduğunu kaydeden Bulut, “Yeni bir dünya denklemi yazılıyor. Doğu ve Batı’nın her anlamda kapışması artık günler sayıyor. Bir tarafta ABD-AB ana eksenli Batı, diğer tarafta Çin-Rusya eksenli doğu. Çin-Rusya GSMH’si 2028’e kadar ABD’yi fazlasıyla geçeceği gibi Çin’in 2023’ten itibaren tek başına ABD ile eşit olma yoluna gireceği de çok açık. Denizlere Hakimiyet Teorisini üreten ABD donanması 2021 itibariyle Çin Donanmasından küçük. 5-G hatta yeni sosyal medya şirketlerinin piyasa büyüklükleri dahil olmak üzere avantaj Doğu’ya kayıyor bir de bunlara AB ülkelerinin Gazprom bağımlılığını ekleyin sonuç ortada” değerlendirmesini yaptı.

EN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE

Bu noktada ortaya çıkan denklemin en önemli bileşeninin Türkiye olduğunu vurgulayan Bulut, “Eşitlikte Türkiye hangi tarafta olursa kesin kazanan daha çabuk ortaya çıkacak. Bu bağlamda Türkiye’ye her türlü yaptırım gelecek korkusu ile ortamı gerenler kötü niyetli. Yeni dünya düzeninin en önemli ülkesi Türkiye. Bu yeni bir ekonomik modelin doğmasına klasik sıcak paracıların tezlerinin tam olarak çökmesine ve Türkiye hangi tercihi yaparsa yapsın Türkiye’ye yeni bir yatırım dalgasına yol açacak” diye konuştu. Her ülkenin sıkıntıları olduğunu ifade eden Bulut, “Bugün sıkıntılarımız yok mu, var. Belki bize özel daha hızlı adımlar atılması gereken noktalar da var ama çözüm sıcak para yüksek faiz düşük kur değil. Faizlerin düşmesi üretime geçmek için önemli bir etken ve ama piyasa şartlarından bağımsız adımlar atarak asla değil” diye konuştu.

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANIN

Bulut, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra 12 milyar dolar bozdurulduğunu belirterek, “Çağrının bir detayı daha vardı; varlık barışından yararlanın. Bu da çok önemli sistem dışı kalan para kimseye yaramıyor. Varlık barışı bitmeden sisteme girmek ve ekonomiye bireysel ve kolektif katkı sağlamak çok önemli...” değerlendirmesinde bulundu.

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