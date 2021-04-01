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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar oldu

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Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 521 milyon dolar azalarak 90 milyar 640 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 26 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 4 milyon dolar azalışla 50 milyar 894 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Mart'ta 53 milyar 898 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 483 milyon dolar artarak 39 milyar 263 milyon dolardan 39 milyar 746 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 521 milyon dolar azalarak 93 milyar 161 milyon dolardan 90 milyar 640 milyon dolara geriledi.

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