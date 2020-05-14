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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.05.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 833 milyon dolar oldu

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Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 833 milyon dolar oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 308 milyon dolar azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 34 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 684 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 410 milyon dolar azalışla 86 milyar 243 milyon dolardan 85 milyar 833 milyon dolara düştü.

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