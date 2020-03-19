Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 165 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 665 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mart'ta 75 milyar 140 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 5 milyon dolar azalarak 31 milyar 695 milyon dolardan 31 milyar 690 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 670 milyon dolar azalışla 106 milyar 835 milyon dolardan 104 milyar 165 milyon dolara düştü.