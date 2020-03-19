Merkez Bankası repo limitlerini artırdı

TCMB bugüne kadar piyasa yapıcı bankaların işlem limitlerini Hazine ihalelerinden alınan kıymetlerin %4 ü olarak belirleniyordu. İlgili limitler son yıllarda yapılan alımlara ağırlık verecek şekilde güncellendi. Böylece PY bankaların TCMB limitleri yaklaşık %50 oranında artırılmış oldu.



TCMB yeni limitleri 2020 yılında alınan DİBS'ler için %9, 2019 yılında alınanlar için %8, 2018 yılında alınanlar için %7, 2017 ve öncesinde alınanlar için ise % 4 olarak beirledi. TCMB bu hafta erkene çektiği 100 baz puan faiz indiriminin ötesinde swap imkanlarını, reeskont kredilerini genişletirken, rezerv düşüşüne yol açmakla birlikte döviz likitidesini artırıcı ve bankaların reel sektöre kredi akışının temini amacıyla kullanılan fonlamanın bir bölümünü %8.25'ten finanse edecek

tedbirler açıklamıştı.



TCMB'nin açıkladığı tedbirler arasında Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırılması da yer alıyordu.