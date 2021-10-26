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HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

#Merkez Bankası#Repo#İhale
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 ve 2 Kasım vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 20 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira ve 49 milyar 999 milyon 999 bin 971 lira verdi.

İhalelere 222 milyar 965 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 16, bileşik faiz ise 1 Kasım vadelide yüzde 17,33, 2 Kasım vadelide yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.

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