MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMerkez Bankası repo ihalesini tamamladı
GeriEkonomi Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 95 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 64 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira, 6 Eylül vadeli repo ihalesi ile 29 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 222 milyar 850 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz 3 Eylül vadeli ihalede yüzde 20,88, 6 Eylül vadeli ihalede yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşti.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi