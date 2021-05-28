Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 73 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.



İhaleye 162 milyar 900 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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