Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.



İhaleye 131 milyar 600 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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