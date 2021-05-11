Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira, 20 Mayıs vadeli repo ihalesi ile 48 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.



İhalelere toplam 223 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz 18 Mayıs vadeli ihalede yüzde 20,88, 20 Mayıs vadeli ihalede yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşti.

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