Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.



İhaleye 120 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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