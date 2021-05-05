Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 75 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.



İhaleye 147 milyar 490 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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