Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.



İhaleye 124 milyar 390 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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