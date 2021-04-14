Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 72 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.



İhaleye 139 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara