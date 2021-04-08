Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 70 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.



İhaleye 160 milyar 180 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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